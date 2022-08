Qu’est donc la memoire?

Qu’est donc la mémoire

Si ce n’est des couches de souvenirs innombrables

Stratifications invisibles et furtives

De l’empreinte magique du temps

Souvenirs fragiles et éphémères

Tels des chateaux de sable

Sous l’assaut des vagues et du vent

Qu’est donc la mémoire

Si ce n’est l’impossibilité de trouver

La paix dans l’oubli du silence

Telle une amnesie douce

Immuable sous le scalpel du regret

Qu’est donc la mémoire

Si ce n’est cette volonté humaine

Arrogante et malsaine d’être maître

De son destin

La mémoire collective est l’histoire

Au vu des calamités a l’horizon

On peut se demander

Si les peuples primitifs sans histoire

N’étaient pas plus heureux

Qu’est donc la mémoire

Si ce n’est l’impossibilité à vivre dans le present

Et ainsi à souffrir de l’anxiété du passé

Et surtout à celle d’un avenir fuyant

Qu’est donc la mémoire

Si ce n’est l’interdiction

De la joie inéfable du maintenant

Qu’est donc la mémoire

Si ce n’est trop souvent

Une comptabilité sordide des regrets et rancunes

Qu’est donc la mémoire

Sinon la folie morbide de penser

Que le sable et l’eau fluidite du temps

Se cueillent facilement comme des fruits succulents

Qu’est donc la mémoire

Sinon des petites pierres blanches

Alignées par une main invisible

Pour nous guider dans le labyrinthe de la vie

Qu’est donc la mémoire

Sinon des fils magiques nous reliant aux ancêtres

Qu’est donc la mémoire

Si ce n’est en même temps

Une terre familière et un monde inconnu

